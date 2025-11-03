セルティックを率いるマーティン・オニール暫定監督が“正式”監督就任への意欲を語った。3日、イギリス『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人4選手が所属するセルティックは、今シーズンの序盤戦で勝ち点を取りこぼす試合が続き、首位に立つハーツに暫定で勝ち点差「9」をつけられることに。10月28日にはブレンダン・ロジャーズ前監督が辞任し、現在はオニール