山形県寒河江市では、様々なスポーツを体験し楽しめる「マルチスポーツフェスタ」が開かれ、人気番組「ＳＡＳＵＫＥ」に出場している多田竜也さんがアスレチック教室を開催しました。 【写真を見る】"SASUKE" で活躍する 多田竜也さんのアスレチック教室も！ "マルチスポーツフェスタ" で様々なスポーツ体験を（山形・寒河江市） ＳＡＳＵＫＥファイナリスト多田竜也さん「スウィングしたり足をうまく