山形市によりますと、3日午後4時55分ごろ、山形市薬師町二丁目地内の河川敷でクマのような動物1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃現場 ■目撃場所 ■きのうからきょうにかけてのクマ目撃情報など（山形市） 11月3日（月曜）午後4時55分頃薬師町二丁目地内の河川敷にてクマのような動物1頭を目撃11月3日（月曜）午後4時10分頃大字山寺地内の山林にてクマ1頭を目撃11月3日（月曜）午後1時10分頃泉町地内の河川敷にて