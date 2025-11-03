元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（54）が1日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。現役時代から所属チームの壁を超えて“師弟関係”にある巨人・坂本勇人内野手（36）について語った。番組の進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から「名ショート・宮本慎也さんが選ぶ“このショートが凄い！”」というテーマを与えられた流れで坂本についても聞かれた