旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「賄い」はなんて読む？「賄い」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、働く前後のご褒美です♡いったい、「賄い」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロール