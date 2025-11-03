ＤＤＴ３日の東京・両国大会で、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）とＫＯ―Ｄ６人タッグ王者・武知海青（２７）による?ドリームタッグ?が実現した。ＬＤＨ所属の１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の武知は、６月にＤＤＴと契約。９月に上野勇希、Ｔｏ―ｙと同王座を初戴冠した。この日、タッグ初結成となった竹下と武知は、正田壮史＆樋口和貞