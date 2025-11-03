深川真二（５１＝佐賀）が３日、ボートレース若松で行われた「ミッドナイトボートレースＢＯＡＴＢｏｙカップ」４日目３Ｒで１着となり史上５１人目となる通算２５００を達成した。２４９７勝で若松入りした今節、Ｄランクの号機を引いて苦戦も予想されたが、持ち前の整備、調整力で機力の底上げに成功。初日３、２着のあと２日目も２着。３日目に連勝してマジックを１として迎えた４日目３Ｒ、前づけ２コースから差し