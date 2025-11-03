今回、Ray WEB編集部は優しいけれど、どこか頼りない彼氏ついて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回までのお話＞主人公の彼氏は、あまり自分で物事を決めようとせず、なんでも彼女に判断をゆだねるタイプ。主人公は、そんな優柔不断彼な彼氏に少し不満を持ちながらも、自分自身も決めることが嫌いではないため、なんだかんだお似あいだと思って付きあっています。問題なさそうに見える2人の関係