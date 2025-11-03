1番人気に支持されたオーサムリザルトだったが3着に敗れた。道中は2番手と絶好のポジション。終始スムーズには見えたが、勝負どころでの反応は今ひとつで、直線ではパタリと脚が止まってしまった。それでも大きくは負けておらず3着には入っており、次走以降の復活が期待される。3着オーサムリザルト武豊騎手「残念ですね。すごく雰囲気は良かったし、ちょっとゲートは暴れたのですが、レースはスムーズでした。4角手前くらいま