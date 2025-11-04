『ターミネーター』シリーズの撮影監督であるアダム・グリーンバーグ氏が、2025年10月30日に死去した。88歳だった。 グリーンバーグ氏は1937年4月11日、ポーランド生まれ。イスラエルの都市テルアビブで育ち、1960年代からドキュメンタリー映画などに携わり、のちに撮影監督デビューを果たした。1980年代には拠点をハリウッドに移し、『最前線物語』（1980）