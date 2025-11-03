今回、Ray WEB編集部は優しいけれど、どこか頼りない彼氏ついて読者に話を聞いて漫画にしてみました。自分で決めることをしない彼氏に少し不満を持ちながらも我慢して付きあっている主人公。2人の関係は問題なさそうに見えますが、この後あることをきっかけに彼氏の本性が露わに…！？原案・作画：ネギマヨライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「なんでもいいよ」＝「やさしい」って間違えてるよ！？頼りない