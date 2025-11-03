ダンスの動きでシェイプアップを目指す“ダンエク”。ようやく夏の暑さも遠ざかり、過ごしやすくなってきたこの頃。食欲が増すこともあり、ボディメイクにはうってつけの時期です。引き締めが難しいヒップと背中に効くダンエクにトライして、健康にもつなげて。今回、NOSUKEさんが考えてくれたのは、理想のカーヴィなラインを目指すヒップ＆背中のダンエク！「ダンスにおいて、背中を大きく綺麗に使えるかどうかは、かなり重要なポ