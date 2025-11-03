この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。恋人との関係や恋人がもつフィジカル・メンタルの事情、相手が独身か既婚者かなど…「恋愛」と一言でいってもその模様は十人十色ですよね。はたから見ていると幸せそうに見えるカップルにも他人には分からない悩みがあって、それを2人でどうやって乗り越えようかともがいていることもある