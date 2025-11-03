3日午後8時9分ごろ、鹿児島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は鹿児島県薩摩地方で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは1.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、鹿児島県の霧島市です。【各地の震度詳細】■震度1□鹿児島県霧島市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしてい