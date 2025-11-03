10月31日に突如動いた名古屋の主婦殺害事件。逮捕された69歳の女の供述が、徐々に分かってきました。この26年間について、「毎日不安だった」と話しているということです。【画像を見る】「DNA鑑定」の精度は？2003年に特定できたのは「1100万人に1人」、3年後には…26年を経て急展開夫が残し続けたアパートで現場検証が…息子を抱く高羽奈美子さん（当時32歳）。この映像が撮影された約半年後、刃物で刺され殺害されました。26