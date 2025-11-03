ソフトバンクの村上隆行打撃コーチが３日、自身のインスタグラムを更新し、今季限りで退団することを報告した。村上氏は「もう記事になってますが、福岡ソフトバンクホークスを退団する事になりました四年間ホークスのコーチとして携わり素晴らしい選手達と共に沢山学び成長させて頂きました今年の１年は本当に厳しい戦いでしたが最後には日本一になったチームの一員でいれた事に感謝しかありません」と、両リーグの優