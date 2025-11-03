この三連休で山岳遭難が相次ぎ、1人が心肺停止、1人が意識不明です。 【写真を見る】「天候悪く雪も…」北アルプス 槍ヶ岳山荘で1泊予定が手前で遭難 56歳男性は歩ける状態で見つかるも一緒に登っていた60代女性が心肺停止 きのう午後5時半すぎ、岐阜県高山市の北アルプスで56歳の男性から、「天気が悪く雪も多い。行動が難しい」と警察に通報がありました。高山警察署によりますと男性は60代の女性と2人できのうから山に入り、