宿泊を伴う旅行をするとなればスーツケースを使うことも多いですが、持っていない場合はきょうだいや知り合いなどに借りるケースもあるようです。でも旅行中にスーツケースに傷がついてしまう場合も。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『義弟から「海外旅行をするけれど、スーツケースがないから貸してくれ」と言われ、旦那が貸しました。返ってきたスーツケースは傷がたくさんついていました。普通は