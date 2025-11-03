プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは1日と2日、アウェーで川崎ブレイブサンダースと対戦し連勝しました。 1日のGAME1は、1点のビハインドで迎えた第2クオーター。 開始直後からイ・ヒョンジュンや馬場のスリーポイントなどで10点を連取し流れを掴むと、勢いに乗ったイ・ヒョンジュンが3本連続でスリーポイントを決めて一気に突き放し、49-27で折り返します。