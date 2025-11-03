３日午後２時ごろ、広島市安佐北区口田南の県道で車同士の事故がありました。 この事故で１台が横転し、乗っていた５８歳の男性が意識不明の重体です。また、一緒に乗っていた５０代の女性があばら骨を折るなどの重傷、小学生の男の子が軽いけがをしました。 警察によりますと、横転した車が中央分離帯を乗り越えて対向車線にはみ出したということです。 現場は片側２車線の緩やかなカーブで、警察は詳しい事故原因を調べ