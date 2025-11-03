鹿児島初となる鉄道のヒーローが誕生です。ヒーロー誕生の背景には、ある狙いがありました。 （記者）「大きな玉手箱に、ベルトには「いぶたま」の文字。そして、剣からはなんと煙が出ています。その名もいぶたマンです」 鹿児島初の鉄道ヒーロー「いぶたマン」。 鹿児島中央駅と指宿駅を結ぶJR九州の特急「指宿のたまて箱」が来年3月で運行15周年を迎えるのを記念して誕生しました。 3日