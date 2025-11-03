おととい（11月1日）行われた、県高校駅伝。 【写真を見る】熊本県高校駅伝男子「慶誠」初の3位入賞なったか？男女レース振り返り 女子は千原台が、男子は九州学院が全国大会への切符を掴みました。 男女のレースと、男子で初めての3位入りを目指した慶誠の舞台裏です。 ＜女子のレース＞ 5区間で争われる女子のレース。 男女ともに、優勝すれば全国大会へ、3位までが九州大会に出場でき、そこ