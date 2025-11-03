おととい1日、指宿市で行われた県高校駅伝。12月の全国高校駅伝、通称・都大路の出場権をかけて白熱したレースが繰り広げられました。 5区間21.0975キロの女子は14チームが出場。 序盤から神村がトップを独走。1区の3年生・瀬戸口凜を待つのは、1年生の妹・恋空。姉妹リレーで首位を守ります。 （神村学園1区 瀬戸口凜選手・3年）「（姉妹での）3年ぶりのタスキ渡しになるので楽しんで走ろうと思っていた。恋