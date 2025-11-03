アイドルグループ「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ」が３日、大阪・御堂筋で行われた「大阪・光の饗宴２０２５」の開宴式に出席した。同グループは先に行われたイベント「御堂筋ランウェイ」で行われたＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴのライブにもダンサーとして参加していた。同じ事務所の先輩グループとの共演について井上一太は「ＥＩＧＨＴ兄さんがかっこよすぎて、ずっと踊りながら見とれてました」と感嘆の息を漏らした。御堂筋のイルミ