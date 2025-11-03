1999年に名古屋市西区で32歳の女性が殺害された事件。26年にわたり現場の部屋を残し続けた被害者の夫・悟さんの“執念”が実り、逮捕されたのは、悟さんと接点をもつ“同級生”の女でした。捜査で明らかになった新たな事実と、事件の解決を待ち続けた家族の思いです。 ■警察から遺族に電話「今夜逮捕します…」涙ながらの報告 事件があったのは、1999年11月13日の午後2時半ごろ。高羽悟(たかば・さとる)さんの妻・奈