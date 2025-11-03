格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）のメインイベントで秋元強真（１９）が萩原京平（２９）に２ラウンド（Ｒ）３分５２秒でレフェリーストップ勝利を収めた。「ＡＢＥＭＡＰＰＶ」でも生配信されていた試合は、両者顔面から流血する大激戦となった。１Ｒから激しい打撃戦を展開した秋元は、萩原から顔面に強烈な右ストレートを何発も決められてしまう。そ