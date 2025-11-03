格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）で女子スーパーアトム級王者・伊澤星花（２８）が大島沙緒里（３０）に３―０で判定勝ちを収め、Ｖ２に成功した。伊澤は１ラウンド（Ｒ）から左ストレートででダウンを奪うなど序盤から有利を築く。２Ｒもフルネルソンの体勢からヒザ蹴りを打ち込むと、グラウンドではノーアームギロチンに捕らえ攻勢を続けるが、ラウンド