県の日中友好協会は今年創立20周年、鹿児島市の協会は40周年を迎えました。節目を祝う記念式典がきょう3日開かれ、中国の駐日大使が講演しました。 鹿児島市日中友好協会は1985年に、鹿児島県は2005年にそれぞれ設立されました。 式典の冒頭では、鹿児島と中国の交流を深めようと県の協会を立ち上げ、今年5月に97歳で亡くなった海江田順三郎さんに、黙とうしました。 式典には鹿児島で暮らす中国人らおよそ140人が出席し、呉江