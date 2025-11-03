【その他の画像・動画等を元記事で観る】集英社「少年ジャンプ＋」にて好評連載されていた人気作品『姫様“拷問”の時間です』（原作・春原ロビンソン／漫画・ひらけい）。この度、2026年1月より放送予定のTVアニメ第2期より、オープニング・エンディングの主題歌アーティスト情報が解禁され、OPテーマは2024年にデビューし絶大な人気を誇る5人組 ガール グループ、ILLITが担当。そしてEDテーマは、同じく2024年にメジャーデビュー