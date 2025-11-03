3連休最終日、さわやかな秋晴れとなりました。3日はが開かれました。1万人を超える踊り手が参加し、会場は熱気に包まれました。 （記者）「絶好の本まつり日和。さまざまな衣装をきた人たちが天文館を鮮やかに彩っています」 鹿児島市の天文館一帯で開かれた「おはら祭」。南九州最大の祭りで、今年で74回目を迎えました。 3日の本まつりは総踊りやマーチングなどが行われ、会場は熱気に包まれました。 総踊りにはおよそ