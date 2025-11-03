山形市の県立博物館が３日、無料開放され、多くの親子連れらが、記念イベントを楽しみました。山形市にある県立博物館の無料開放は、毎年11月3日・「文化の日」にちなんで行われています。子どもたちは、ヤマガタダイカイギュウの全身骨格模型など、貴重な展示の数々に釘付けになっていました。また館内の講堂では記念イベントとして、鳥の塗り絵体験が行われました。県内外から応募があり抽選された合わせておよそ30人の子どもた