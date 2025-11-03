あなたの隣にもいませんか？側からみると「この人結婚しちゃいけないのでは…？」という人物が。主人公・佳代が嫌いな人物。それは、夫の弟である孝雄（たかお）。孝雄は、一言多い傲慢な男性で、どう考えても性格に問題がありそうです。どんな奇特な女性かと思ったら…！結婚しても相変わらず傲慢な孝雄。佳代は内心イライラしてますが…他所の家庭のことだし口には出せないでいますがー。産後でゲッソリしている妻に向かって「