モデルでタレントの益若つばさが韓国での写真をアップし、反響を呼んでいる。３日までにインスタグラムで「お仕事で韓国行きました」と書き始め、「ウォンジョンヨ先生のサロンでヘアメイクしてもらいました。技術が違うだけで韓国ぽくなるから不思議！」とつづると、自撮りショットや、ブラウンのトップスにミニスカート、ハイソックスを履いたコーデショットを披露。ウェーブに巻かれた髪を見て「『おおお！韓国っぽい！