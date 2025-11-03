◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）東日本実業団駅伝で、駒大卒のルーキー、富士通の篠原倖太朗がエース区間の最長３区で実業団駅伝デビューを果たした。エース区間でも堂々の区間３位。それでも「正直、東日本で区間賞を取らないと全然。ちょっとほろ苦いデビュー戦でした」と反省しきりだった。３区には同学年でいずれも実業団駅伝デビュ