カジミール・スロバキア中銀総裁 金融政策の微調整や過剰な設計に時間や必要性はない 目標インフレ経路からの小幅な乖離を過度に解釈すべきではない 経済とインフレの両面においてリスクは概ね均衡していると見ている 次の一手は、受け取るシグナル次第で、原則としてどちらの方向にもあり得る