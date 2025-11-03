リーグ優勝決定シリーズでMVPに輝いたドジャースの大谷翔平選手とブルージェイズのウラジミール・ゲレロJr.選手。最終的にドジャースが世界一に輝きましたが両選手はワールドシリーズで大活躍しました。ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で3打数3本塁打、投げては7回途中被安打2、奪三振10、無失点の大暴れでシリーズMVPに輝いた大谷選手。ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦では2本のホームラン含む4打数4安