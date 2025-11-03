栃木県日光市の市街地と奥日光・中禅寺湖を結ぶ「いろは坂」の紅葉が見頃を迎えた。カエデやナナカマド、ツツジなどが赤や黄色に色づき、つづら折りの山道に車の列が続いた。県立日光自然博物館によると、奥日光の紅葉は例年に比べて１０日ほど遅れていたが、このところの冷え込みで一気に色づいた。遊覧船が行き交う中禅寺湖の周辺は終盤を迎え、いろは坂は今が本番。約４４０メートルの標高差で異なる色彩美が楽しめ、今年は