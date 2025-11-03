全国高校ラグビー香川県大会はきのう（2日）1回戦が行われ、2年ぶりの花園出場を目指す高松北と3年ぶりに単独で出場した坂出工業が対戦しました。 試合開始早々、高松北は積極的に相手陣内に攻め込み幸先よく先制します。これで勢いに乗った高松北は、次々と得点を決め、リードを広げます。 一矢報いたい坂出工業は、試合終了間際、モールで押し込みますが、トライはあげられません。その直後、素早くボӦ