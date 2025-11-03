3連休最終日の3日、長崎市の護国神社では子どもたちの「坂のぼり」が開かれました。 太鼓の音とともに、一番札を目指して坂を駆けあがります。 「坂のぼり」は子どもたちの体力づくりなどを目的に、長崎市の護国神社で2023年から開催されています。 3日は、年中から小学6年生までの約150人が挑戦しました。 （滑石小学校永野 由彩さん （3年）） 「（目標は）1番」 本番のコースで入念に練習していたのは小学3年生の永