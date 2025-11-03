11月1日の「すしの日」にあわせ1101人分のちらし寿司を無料で配布するイベントが長崎市で行われました。 JR長崎駅前にできた長蛇の列。 お目当ては…ヒラスやマグロなど県産の魚をふんだんに使用したちらし寿司の無料配布です。 提供したのは長崎市のすし店「握りのはやし」で、魚の消費拡大を目指す市の「さしみシティプロジェクト」と連携して行われました。 （訪れた人） 「おいしい所が好き。（ちらし寿司も）おいしそう