横綱・豊昇龍関らが大村市の障害者支援施設を訪れ、利用者たちと交流しました。 大村市の障害者支援施設「ワーキングヒルズ」を訪れたのは横綱・豊昇龍関のほか、大村市出身・幕下の上戸、序二段の多良浪などが所属する立浪部屋の力士ら12人です。 新弟子検査に合格した入門直後の2017年から施設を訪れているという豊昇龍関。 横綱昇進後の慰問は初めてです。 2日、利用者らおよそ50人とともに、味噌ちゃんこを囲む食事