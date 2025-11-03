2025年11月4日（火）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、お菓子やオーナメントが隠れた『ロイズ アドベントカレンダー』が期間・数量限定で販売されます。 画像：株式会社ロイズコンフェクト 今年は、“待ち遠しいクリスマス！みんなで靴下を編もう！”がイラストテーマ。 画像：株式会社ロイズコンフェクト 待ち遠しいクリスマス。小さな動物と妖精たちは、「今年はサンタさんから何がもらえるかな？