中国は11月3日午前11時47分、海南島の文昌衛星発射場からリモートセンシング衛星「遥感46号」を搭載した運搬ロケット「長征7号改」を打ち上げ、予定の軌道に投入されました。同衛星は防災・減災、国土資源調査、水利・気象などの分野に使われます。長征シリーズ運搬ロケットの打ち上げは今回で605回目です。（提供/CRI）