シティロゲイニング（CityRogaining）=「シティロゲ」は街をめぐりながら地域の歴史や魅力を再発見するイベントです。 【写真を見る】「シティロゲ」歩いて走って街の魅力再発見熊本で300人が参加 食べて・・クイズに答えて・・そして新たな発見も 熊本市内約60か所に設定されたチェックポイントを、4時間以内にめぐり得点を競います。 熊本で開かれるのは去年に続いて2回目で、104チーム、約300人が参加しました。