囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の挑戦者決定トーナメント決勝三番勝負第２局が３日、東京都千代田区の日本棋院で行われ、午後７時３２分、Ｓリーグ優勝の芝野虎丸十段（２５）がＳリーグ２位の許家元九段（２７）に１７６手までで白番中押し勝ちした。決勝は変則三番勝負でＳリーグを制した芝野十段に１勝のアドバンテージがあり、芝野十段は通算２勝１敗として