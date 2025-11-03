文化の日の3日、文化勲章の親授式が行われ、元プロ野球選手の王貞治さんら8人が受章しました。王さんは、アメリカ・メジャーリーグで活躍するロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手や山本由伸投手らの名前を挙げ、日本野球への熱い思いを語りました。元プロ野球選手・王貞治さん：いまアメリカで大谷くんとか山本、佐々木とかそういう連中がものすごく活躍して、ものすごく野球がいま追い風だと思うんです。やっぱり野球をもう一