自民党参議院議員の小野田紀美氏が、新たに経済安全保障担当大臣に就任した。小野田氏が閣僚ポストを務めるのは今回が初となる。【映像】シルバードレスが話題になった小野田氏（実際の映像）ジャーナリストの青山和弘氏は「小野田氏は高市内閣のシンボル的存在だが、政治家としての実力は未知数。野党が追及のターゲットにしてくるのは必至で、大臣としてうまく対応できるのか大きな焦点となる」と指摘する。さらに、青山氏