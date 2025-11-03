アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮が、9日放送のTBS系バラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』(19:00〜20:54)に出演する。Snow Manの目黒蓮日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』からSnow Manの目黒蓮が登場。番組出演4回目となる目黒が、茨城県ひたちなか市で一人きりでのグルメ探しに挑戦する。スタジオの設楽統(バナナマン)も「(4度目の出演だけど)毎回スゴく食べてくれるんだよね」とVTRを観る前から期待が膨らむ。 こ