お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が10月30日、ABEMAのニュース番組『ABEMA Prime』(毎週月〜金21:00〜)に出演した。『ABEMA Prime』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○ハロウィンの“規制”と“自由”の線引き番組では、迷惑行為などが相次ぎ、さまざまな規制が進んでいる渋谷ハロウィンについて、「規制を緩めるべきか?」をテーマに議論。渋谷区長が「いいハロウィンと、よくないハロウィンをしっかり分けて我々も訴求していく」と発言し