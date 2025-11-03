女子プロレス「スターダム」の極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」に属する小波（２９）が３日の、スターライト・キッドを破り、ワンダー王座を初戴冠した。この日の大田区総合体育館大会で、ここまで６度の防衛に成功してきた王者のキッドに挑戦。今年２月の大田区大会で挑戦した以来、同王者に約８か月ぶり２度目の挑戦となった。同じ２０１５年デビューの同期対決となった試合では、前哨戦からいじめてきたキッドの左